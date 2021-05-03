Россиянам рассказали о профессиях, которые скоро исчезнут с рынка труда

Москва, 3 мая. Остается все меньше профессий, на которых можно проработать всю жизнь и уйти на пенсию.

Из таких остаются врачи и учителя. Многим профессиям предстоит пережить эволюцию, особенно это касается профессии бухгалтера, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов «Российской газете».

«Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы — это очень личное», — сказал Сафонов.

Любому работнику нужно приобретать новые компетенции, чтобы оставаться на рынке труда конкурентоспособным и компетентным. В зоне риска в ближайшие десять лет попадут водители. Дело в том, что сейчас многие современные страны постепенно внедряют систему автопилота. То же ждет водителей электровозов, троллейбусов, тепловозов, трамваев и автобусов. Также может сильно сократиться численность экипажа воздушного судна, так как к этом все и идет.

Ранее ФАН составил топ-5 самых высокооплачиваемых профессий. Среди них стоматолог, пластический хирург, пилот, биотехнолог, бухгалтер. Наиболее высокие доходы традиционно у звезд спорта, кино и телевидения, популярных эстрадных исполнителей, топ-менеджеров крупных корпораций, чиновников высшего звена и владельцев успешного бизнеса.