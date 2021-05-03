МВД стало использовать специальную программу для выявления серийных киберпреступлений

Москва, 3 мая. Эксперты МВД России стали выявлять серийные киберпреступления с помощью программы «Дистанционное мошенничество».

Программа «Дистанционное мошенничество» за год помогла обнаружить 324 тысячи признаков серийных мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Об этом рассказали в пресс-центре МВД ТАСС.

«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений», — рассказали в ведомстве.

Программа помогает собирать, систематизировать и обрабатывать анализ данных, собранных в рамках расследования уголовных дел о киберпреступлениях. Она позволяет фиксировать нужные сведения с момента регистрации сообщения о таких преступлениях.

В России запустят специальный сервис, который будет предупреждать граждан о звонках телефонных аферистов. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью ФАН ранее оценил решение МВД избавить граждан от мошенников.