Сахалинец выстрелил приятелю в голову из ракетницы

Южно-Сахалинск, 3 мая. Житель города Поронайск Сахалинской области выстрелил в приятеля из ракетницы, мужчине потребовалась медицинская помощь.

Накануне утром врачи Поронайской ЦРБ приняли мужчину с поврежденным ухом. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Выяснилось, что пострадавший поссорился с приятелем. Перепалка переросла в драку, после которой один из участников конфликта вынес сигнальную ракетницу из дома и выстрелил в оппонента. Снаряд попал в ухо пострадавшего, сообщает издание «Сахалин и Курилы».

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства происшествия. Степень тяжести вреда здоровью определит судебно-медицинское исследование.

Ранее сообщалось, что медведь создает угрозу жизни людей регулярными появлениями в жилых районах острова Кунашир. Люди уверены, что хищник не покинет местность, пока эксперты не примут радикальные меры.