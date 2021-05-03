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Белоруссия не хочет затягивать с согласованием интеграционных карт с РФ

Политика
Белоруссия не хочет затягивать с согласованием интеграционных карт с РФ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 3 мая. Москве и Минску нет необходимости торопиться с согласованием двух оставшихся интеграционных карт. Однако власти Белоруссии не хотели бы откладывать этот вопрос в долгий ящик.

Согласование может состояться через месяц или два. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на телеканале «Беларусь-1».

«Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого», — сообщил он.

Некоторые переданные программы уже были согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств. С экономической точки зрения оставшиеся карты достаточно сложные.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявил, что Минск ведет переговоры о строительстве белорусских терминалов в российских портах. Уже созданы рабочие группы для определения целесообразности предприятия. Белоруссия считает важным пунктом уберечь от возможного логистического ущерба компании, подчеркнул Головченко.

россия белоруссия карты
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