«Балтика» забила «Алании» два безответных гола в матче ФНЛ

Калининград, 3 мая. Матч между калининградской «Балтикой» и владикавказской «Аланией» прошел в рамках 40-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на стадионе в Калининграде. Хозяева забили своим соперникам два безответных года. На первой минуте встречи отличился Ильнур Альшин. Ян Казаев увеличил преимущество своей команды в счете на 57-й минуте.

За 40 туров «Балтике» удалось набрать 70 очков. В турнирной таблице ФНЛ она занимает шестое место. «Алания», заработав 73 очка, расположилась на четвертой позиции.

В этот же день в матче между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» определился победитель нынешнего сезона РПЛ. Подопечные Сергея Семака получили чемпионский кубок досрочно.