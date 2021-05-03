Эксперт Роскачества перечислил меры безопасности при потере смартфона

Москва, 3 мая. Если на потерянном смартфоне много личной информации, которую необходимо сохранить втайне, то сразу после обнаружения пропажи следует сделать несколько простых действий.

Первым делом — позвонить в банк и заблокировать банковскую карту, привязанную к номеру телефона, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Российской газетой».

Сразу после этого следует позвонить оператору и заблокировать SIM-карту. Затем быстро обезопасить страницы в социальных сетях, привязанные к этому номеру или смартфону — поменять пароли с другого устройства и, по возможности, завершить активные сессии. Затем можно обращаться в МВД с заявлением, посоветовал специалист.

При этом можно заранее подумать о риске потери и минимизировать ущерб: настроить автоматическое резервное копирование, выдумать сложный пароль и настроить сложную процедуру аутентификации при помощи отпечатка пальца или причудливого графического ключа. Непременно стоит установить время, через которое смартфон будет автоматически блокироваться, сделать это также можно в настройках.

Канадские ученые, впрочем, считают, что опасаться утечки личных данных из-за рассеянности людям осталось недолго. Специалист из канадского Университета МакГилла Бишах Рут недавно рассказал, что сейчас идет работа над разработкой контактных линз с опциями смартфона — получением уведомлений, навигатором и другими функциями.