«Встретил в горах»: Прохор Шаляпин поделился фото с Копенкиной из Сочи

Сочи, 3 мая. Музыкант, финалист «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин и его экс-супруга Светлана Копенкина сфотографировались в Сочи. О неожиданной встрече в горах он сообщил в соцсети Instagram.

Уехавший на майские праздники в Сочи Шаляпин встретил на курорте бывшую возлюбленную и провел с ней целый день.

«Встретил в горах чудо», — сообщил в соцсети музыкант.

Шаляпин и Копенкина встретились у фуникулера и вместе отправились вверх на Розу Пик. Там бывшие супруги полюбовались на горы, отдохнули у бассейна и много смеялись.

Шаляпин познакомился с Копенкиной, когда ему было 30, а избраннице — 59 лет. Свадьба состоялась в 2013 году. Но брак продержался чуть больше года, сопровождаясь походами на ток-шоу и скандалами. Тем не менее пара регулярно появляется на публике вместе и выглядит вполне счастливой.

В январе Копенкина показала, как развлекается с бывшим мужем. На своей странице в Instagram женщина выложила видео, которое было снято в спа-салоне. Шаляпин и его бывшая жена решили устроить себе «грязные утехи». На кадрах певец и его 64-летняя спутница сидят на процедурах, полностью обмазанные грязью. Шаляпин с бывшей супругой прибегли к необычному методу, чтобы избавиться от некоторых внешних признаков возраста.

Месяцем ранее Шаляпин показал фото со свидания с Копенкиной. Встреча состоялась на Старом Арбате. Бывшие супруги выбрали для свидания увеселительное заведение — ресторан грузинской кухни. По словам Шаляпина, «неуемной женщине» невозможно было отказать в «кутеже».