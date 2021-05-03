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Британец сбросил 270 кг ради безопасного секса с женой

Общество
Британец сбросил 270 кг ради безопасного секса с женой
pixabay.com

Лондон, 3 мая. Британец Пол Тутхилл имел статус одного из самых толстых мужчин в стране. Он боялся раздавить во время секса свою жену. Он смог сбросить больше 270 кг.

Пол Тутхилл сильно набрал в весе после травмы спины в 2010 году, сообщает The Sun. Жителю Великобритании сейчас 44 года, у него три ребенка. Пиком веса мужчины стала отметка почти в 370 кг. Такой показатель опасен для жизни. Тутхилл оказался прикован к постели.

Он был вынужден обратиться за помощью к опекунам, помогающим ему мыться, есть и ходить в туалет. В Дании для него была куплена специальная инвалидная коляска. Мужчина во время интимных отношений боялся раздавить свою супругу Морин, которая отпраздновала 43 летие. Тутхилл даже пытался наложить на себя руки.

Мужчина пошел на огромное изменение своего питания, чтобы преобразить себя и свою половую жизнь. Британец сказал «нет» пиццам и шоколаду, поменяв их на овощи, курицу и суп, он также начал следить за калориями.

«Мы не могли спать в одной постели в течение многих лет. После похудения наша сексуальная жизнь вернулась в нормальное русло. Вся моя жизнь изменилась», — сказал мужчина.

Первые положительные результаты мотивировали Тутхилла продолжить сбрасывать вес. Он также перенес операцию на желудке, перешел на костыли, потом на трость, а затем смог передвигаться сам. Мужчина смог вернуться в велоспорт, а сейчас вести в районе 95 кг и работает гидом.

Ранее сообщалось о негативном влиянии сменной работы на здоровье мужчин. Одной из основных причин проблем со здоровьем является нарушение биоритма.

великобритания здоровье похудение пол тутхилл
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