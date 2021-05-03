Врачи рассказали, как уберечь детей от укусов клещей

Москва, 3 мая. Дети и домашние животные из-за неуемной активности особенно уязвимы для укусов клещей во время лесных прогулок, поэтому врачи посоветовали придерживаться нескольких правил.

Перед пикником или прогулкой в лесу следует обработать себя, детей и домашних питомцев специальными средствами против клещей, которые можно приобрести в аптеке. Также всех в компании необходимо одеть в закрытую одежду, которая не позволит насекомому подобраться к голой коже, сообщает РИА Новости.

«Надевайте одежду светлых тонов, которая прикрывает открытые участки тела, брюки заправляйте в носки или обувь, обязательно надевайте головной убор», — посоветовал опрошенный агентством медик.

Сразу после возвращения с прогулки необходимо проверить всех участников на предмет клещей. Если таковой все же обнаружился, а прививки против клещевого энцефалита у пострадавшего нет, то нужно в течение 96 часов после присасывания клеща ввести иммуноглобулин против заболевания.

«Детям младше восьми-десяти лет нежелательно распылять репеллент самостоятельно. Репеллент следует сначала наносить себе на руки, а затем втирать ребенку. Область рта, нос, уши и кисти рук у ребенка, одежда — не обрабатываются», — посоветовал специалист.

Недавно санитарный врач в беседе с ФАН рассказал, что делать, если на себе обнаружили клеща. Во-первых, его нужно сразу извлечь, постаравшись не оставить в ранке какую-либо часть насекомого, а само насекомое отнести на исследование в лабораторию.