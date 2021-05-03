Facebook убеждает пользователей в необходимости раскрывать личные данные

Вашингтон, 3 мая. Владельцы смартфонов фирмы Apple стали получать от Facebook и Instagram сообщения с просьбой предоставить им доступ к личным данным.

Владельцы iPhone стали получать от Facebook и Instagram сообщения с просьбой предоставить им доступ к личным данным, сообщил портал TheVerge.com Сообщения стали приходить тем пользователям, у которых было установлено обновление до iOS 14.5.

Согласно заявлениям Facebook, сбор личных данных якобы позволит предоставлять владельцам смартфонов более персонифицированную рекламу. При этом в компании отметили, что только в таком случае приложения могут быть использованы бесплатно.

Портал Theverge.com объяснили причину появления таких сообщений. Речь идет об обновлении для iOS 14, которое позволяет запрещать приложениям собирать данные о себе.

Накануне стало известно, что корпорация Apple обновила версию iOS. При этом у системы не было заметных новшеств.