ВМФ России может получить атомную подлодку «Казань» 7 мая

Москва, 3 мая. Атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Казань» выполнила контрольный выход в море в конце апреля. Ее передача ВМФ России может состояться в ближайшие дни.

О передаче подлодки ВМФ России рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Церемония, по его словам, ориентировочно пройдет 7 мая.

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта «Казани» и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — подчеркнул источник.

Официальным подтверждением этих сведений ТАСС не располагает. Ранее источник сообщал, что передача атомной подлодки «Казань» может быть приурочена ко Дню ВМФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля.

АПЛ «Казань» во время госиспытаний в ноябре 2020 года, как стало известно недавно, продемонстрировала стрельбу залпом двумя ракетами «Калибр» и «Оникс». Цели были поражены.