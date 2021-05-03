«Локомотив» рассказал об отношении к его болельщикам на матче с «Зенитом»

Москва, 3 мая. Московский футбольный клуб «Локомотив» призывал разобраться с проявлениями неподобающего отношения к болельщикам во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

В заявлении «Локомотива» говорится, что клуб получает от болельщиков жалобы о чрезмерных ограничительных мерах, предпринятых в отношении них во время матча.

«Обращаем внимание руководства Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза на ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», — цитирует заявление ТАСС.

Клуб отметил, что для болельщиков «Локомотива» было предоставлено 1 817 билетов вместо двух тысяч положенных. Кроме того, болельщиков команды в середине второго тайма не выпускали в подтрибунное помещение. Клуб также упомянул «вопиющее отношение» к своим болельщикам со стороны сотрудников охраны правопорядка после матча.

«Зенит» за два тура до окончания РПЛ завоевал чемпионский титул, разгромив в матче 28-го тура столичный «Локомотив». Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 6:1. Голом престижа в составе «Локомотива» отметился Франсуа Камано. У «Зенита» отличились Сердар Азмун, Артем Дзюба и Малком.