Москва, 3 мая. Английские военные зверски убили в начале мая 1945 года тысячи советских пленных, находящихся на борту немецких кораблей.

Массовое убийство произошло из политических соображений: авиация британских ВВС атаковала немецкие суда с узниками концлагерей. Жертвами атак стали граждане не только СССР, но и США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Италии, Чехии, Польши, прибалтийских и скандинавских стран, Греции, Сербии и ряда других. Останки пленных находили на побережье еще несколько десятилетий, рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов в беседе с РИА Новости.

«По масштабам потопление «Кап Арконы» считается четвертой морской катастрофой в истории человечества», — подчеркнул специалист.

Количество погибших по разным данным варьируется от 7 до 12 тысяч человек, что сравнимо с численностью личного состава стрелковой дивизии. Выжили при этом, по мнению историка, не более 350 человек, из которых около 140 человек могли быть советскими гражданами. При этом температура воды в день трагедии не превышала семи градусов, что усугубило положение тех, кто выжил после английских бомб, ракет и снарядов.

Недавно военный эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest рассказал, как создались советские подлодки типа «Лира». Они стали результатом напряженной работы с целью сократить отставание СССР от США в области подводных лодок и сразу пошатнули американское господство в этой сфере.