Пожарные потушили возгорание в дачном доме на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Бриз» в Елизовском районе на Камчатке.

Возгорание произошло в дачном доме размером шесть на четыре метра. Сообщение о происшествии пожарно-спасательной службе поступило 3 мая в 1:59 по местному времени.

Возгорание было локализовано в 2:36 и полностью ликвидировано в 5:13. Строение в результате пожара повреждено на 80%. Погибших и пострадавших нет, сообщило издание «Полуостров Камчатка».

Ранее сообщалось, что смертельный пожар произошел в кемеровском общежитии. Огнеборцы обнаружили при тушении возгорания тело 62-летнего мужчины.