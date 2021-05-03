Пожарные Холмска эвакуировали десять человек из-за пожара в доме

Южно-Сахалинск, 3 мая. Спасатели Сахалинской области ликвидировали пожар в пятиэтажке, эвакуировав из здания 10 человек.

Пожарные прибыли на объект спустя буквально две минуты после сообщения о пожаре. Оказалось, что вспыхнули вещи в ванной комнате в жилом доме на улице Портовой, 6.

Согласно информации сахалинского главка МЧС, оповещение поступило на пульт диспетчера в 19:21 по местному времени. Когда огнеборцы ворвались в квартиру на первом этаже, горела мебель и вещи в ванной комнате. Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Из дома срочно вывели 10 человек.

Пламя удалось локализовать через девять минут, а в 19:38 пожар был полностью ликвидирован. Участие в тушении принимали семеро сотрудников на двух автоцистернах. Никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются дознавателями.

Ранее в Москве заживо сгорел один человек во время пожара в ветхом доме. Возгорание произошло в здании, которое было возведено в далеком 1917 году.