Рестораны и кафе в Греции с 3 мая переходят на новый режим работы

Афины, 3 мая. Новые правила работы ресторанов, кафе и баров в Греции вступили в силу в понедельник, 3 мая. Заведениям теперь разрешено обслуживать гостей на открытых верандах.

До 3 мая греческим объектам общепита можно было только продавать еду на вынос или предлагать доставку. На новый режим работы они переходят согласно решению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса от 21 апреля.

Веранды на открытом воздухе смогут работать до 22:45 по местному времени. Внутрь помещений гостей не пустят. Заведениям также не разрешено включать музыку. Из-за громких звуков люди повышают голос при разговоре, а это, по мнению греческих властей, способствует распространению коронавируса.

Власти Греции планируют открыть границы с 14 мая. С этого дня карантин для иностранных туристов должен быть отменен.