Работа общественного транспорта в Грузии приостановлена до 12 мая

Тбилиси, 3 мая. Работа общественного транспорта в Грузии не будет осуществляться с 3 по 12 мая. Власти пошли на такой шаг из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-служба грузинского правительства рассказала ТАСС, что ограничения не касаются такси и междугородних поездок.

В Грузии дни с 4 по 12 мая объявлены выходными. Все сотрудники частных и государственных учреждений получили рекомендацию перейти на удаленный режим работы.

Работа общественного транспорта в Грузии приостанавливалась из-за пандемии коронавируса уже дважды. Впервые такая мера работала в период с марта по май 2020 года, потом с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе 11 апреля сказал, что в республике началась третья волна пандемии.

Вакцинация препаратами AstraZeneca и Pfizer в Грузии началась с 15 марта. Власть планирует привить 60 процентов взрослого населения к концу года, дабы создать коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось о сотрудничестве Грузии и Литвы. Страны подписали документ о взаимном партнерстве между вооруженными силами сроком на один год.