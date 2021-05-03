Китаец продал своего двухлетнего сына ради путешествия

, 3 мая. Житель Китая по фамилии Се продал своего двухлетнего сына ради путешествия с новой женой.

Информацией о случившимся делится 2 мая издание South China Morning Post.

Мужчина получил опеку над сыном после развода с матерью ребенка. Он также часто ссорился и со своей новой женой. Чтобы избавить себя от забот, Се продал мальчика бездетной паре за 24,4 тысячи долларов и на эти деньги отправился в путешествия вместе с супругой.

Родственники Се пошли в полицию, после того как обратили внимание на пропажу мальчика. Отец ребенка был задержан сотрудниками правоохранительных органов в китайской провинции Чжэцзян.

Ранее сообщалось о матери, которая вывела ребенка на край волнореза ради фотографии в Калининградской области. Выходить на волнорезы запрещено.