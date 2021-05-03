NI перечислил достоинства российского истребителя пятого поколения Су-57

Вашингтон, 3 мая. Автор издания The National Interest перечислил достоинства российского истребителя пятого поколения Су-57, отметив его вооружение, скорость и малую заметность.

Автор материала напомнил, что Су-57 впервые поднялся в небо 29 января 2010 года. Одноместный двухмоторный многоцелевой самолет сочетает функции штурмовика и истребителя.

Низкий уровень радиолокации и инфракрасной (тепловой) заметности обеспечивается аэродинамической конфигурацией истребителя, а также использованием композитных материалов и инновационных технологий. При этом самолет способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.

Кроме того, Су-57 оснащен самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, включая мощный бортовой компьютер, и хорошим вооружением. Истребитель имеет два больших внутренних отсека вооружения, которые занимают почти всю полезную длину самолета. Каждый из них может нести до четырех ракет К-77М с радиолокационным наведением. Ракета способна поражать даже очень подвижные цели на расстоянии до 100 миль (около 160 км).

В обтекателях под крыльями самолета размещаются две ракеты с инфракрасным наведением К-74М2. Истребитель также оснащался новыми вариантами ракет средней дальности «Вымпел НПО Р-77».

В NI напомнили, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые был продемонстрирован экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. К потенциальным покупателям самолета относят Алжир и Индию. Закупить боевые машины могла бы Турция, которую США исключили из программы Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов- 400, уточнил автор материала.

Ранее сообщалось, что Су-57 будет доработан для управления группой беспилотных летательных аппаратов. Во внутрифюзеляжном отсеке истребитель сможет нести более десятка дронов.