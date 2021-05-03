Аналитик рассказал о влиянии длинных майских выходных на курс рубля

Москва, 3 мая. Пара доллар-рубль после майских праздников будет стремиться к верхней планке коридора 74-78 за единицу.

При этом скорость этой динамики будет зависеть от стремительности внутриполитических и внешнеполитических событий, рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с «Прайм».

Сейчас против рубля может сыграть увеличение геополитических рисков, которые могут снова возрасти. Одновременно с этим в последний день апреля индекс доллара вырос на 0,7% из-за роста рисков на мировых рынках. Индексы акций снижались и в Европе, и в США, и в России. При этом процесс начался после того, как в американском центробанке упомянули, что собираются сокращать количество стимулирующих программ.

Также в течение мая рубль может ослабеть, считают некоторые эксперты. Среди негативных факторов — снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики.