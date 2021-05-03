Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 06:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:41
Общество
Эксперт Роскачества перечислил меры безопасности при потере смартфона
06:39
Общество
«Встретил в горах»: Прохор Шаляпин поделился фото с Копенкиной из Сочи
06:39
Общество
Британец сбросил 270 кг ради безопасного секса с женой
06:37
Общество
Врачи рассказали, как уберечь детей от укусов клещей
06:28
Происшествия
Мошенники лишили приморского миллионера крупной суммы денег
06:26
Технологии
Facebook убеждает пользователей в необходимости раскрывать личные данные
06:18
Армия
ВМФ России может получить атомную подлодку «Казань» 7 мая
06:18
Спорт
«Локомотив» рассказал об отношении к его болельщикам на матче с «Зенитом»
06:17
Армия
Историк сообщил о массовых убийствах англичанами советских пленных в 1945 году
06:15
Происшествия
Пожарные потушили возгорание в дачном доме на Камчатке
06:15
Общество
Жители Владивостока возмутились неожиданным подарком от похоронной службы
06:14
Происшествия
Пожарные Холмска эвакуировали десять человек из-за пожара в доме
06:04
Общество
Рестораны и кафе в Греции с 3 мая переходят на новый режим работы
06:04
Общество
Работа общественного транспорта в Грузии приостановлена до 12 мая
06:03
Происшествия
Китаец продал своего двухлетнего сына ради путешествия
06:00
Общество
«Мазут может вылиться в море»: распил кораблей в Севастополе возмутил местных жителей
05:57
Армия
NI перечислил достоинства российского истребителя пятого поколения Су-57
05:41
Экономика
Аналитик рассказал о влиянии длинных майских выходных на курс рубля
05:38
Политика
Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо
05:37
Общество
Райан Рейнольдс может «заплатить» за отсутствие Хью Джекмана в «Дэдпуле-3»
Все новости

Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо

Политика
Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо
wikipedia.org  /  Kathleen T. Rhem

Вашингтон, 3 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS подтвердил намерения Белого дома закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо.

Блинкен заявил, что в Вашингтоне считают, что спецтюрьма должна быть закрыта. По его словам, в ближайшее время администрация США сосредоточится на этом в ближайшие месяцы. При этом госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.

Около двух месяцев назад сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена инициировала процесс официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Аналитики считают, что немедленное закрытие учреждения для содержания международных террористов маловероятно.

сша байден гуантанамо
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Политика / Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо
Рейтинг@Mail.ru