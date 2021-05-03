Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо

Вашингтон, 3 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS подтвердил намерения Белого дома закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо.

Блинкен заявил, что в Вашингтоне считают, что спецтюрьма должна быть закрыта. По его словам, в ближайшее время администрация США сосредоточится на этом в ближайшие месяцы. При этом госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.

Около двух месяцев назад сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена инициировала процесс официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Аналитики считают, что немедленное закрытие учреждения для содержания международных террористов маловероятно.