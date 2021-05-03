Райан Рейнольдс может «заплатить» за отсутствие Хью Джекмана в «Дэдпуле-3»

Вашингтон, 3 мая. Известный актер Хью Джекман поделился роликом, где офицер полиции Нью-Йорка просит другую звезду, Райана Рейнольдса, найти в новом фильме про Дэдпула место для «Россомахи».

Фанат, которым оказался офицер, остановил актера и дал ему короткий совет по подбору актеров для третьей части фильма. Запись есть Twitter Джекмана.

«Эй, Райан, ты должен найти для этого парня место в «Дэдпуле-3». Даже если это будет десятиминутная сцена, это было бы потрясающе. Именно это сделало бы фильм по-настоящему интересным», — отметил офицер.

Позже офицер отметил, что если Рейнольдс не выполнит наставление, он получит штраф. Сам Джекман отметил, что страж порядка дает «невероятно умные советы».

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