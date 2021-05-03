Врач назвал продукты, которые не стоит брать с собой на пикник

Москва, 3 мая. Салаты с майонезом, продукты с кремом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут привести к отравлению на пикнике.

На пикнике продукты лучше хранить в термосумках с аккумуляторами холода, независимо от температуры. Можно выбирать любые продукты, но нужно учитывать некоторые нюансы, заявил заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов РИА Новости.

«Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать. Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом», — рассказал специалист.

Кисломолочные продукты лучше не употреблять вне срока и условий хранения. Вода из открытых источников может также привести к тяжелому отравлению. Лучше брать бутилированную или фильтрованную воду.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о последствиях употребления пищи с плесенью. По ее словам, грибки плесени могут находиться везде, а их активное размножение начинается после попадания в благоприятную влажную среду. В случае если у человека нормальная иммунная система, после употребления хлеба с плесенью он не умрет. Однако если плесени много, а иммунитет понижен, то организму может грозить обычное пищевое отравление.