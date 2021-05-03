Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 06:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:41
Общество
Эксперт Роскачества перечислил меры безопасности при потере смартфона
06:39
Общество
«Встретил в горах»: Прохор Шаляпин поделился фото с Копенкиной из Сочи
06:39
Общество
Британец сбросил 270 кг ради безопасного секса с женой
06:37
Общество
Врачи рассказали, как уберечь детей от укусов клещей
06:28
Происшествия
Мошенники лишили приморского миллионера крупной суммы денег
06:26
Технологии
Facebook убеждает пользователей в необходимости раскрывать личные данные
06:18
Армия
ВМФ России может получить атомную подлодку «Казань» 7 мая
06:18
Спорт
«Локомотив» рассказал об отношении к его болельщикам на матче с «Зенитом»
06:17
Армия
Историк сообщил о массовых убийствах англичанами советских пленных в 1945 году
06:15
Происшествия
Пожарные потушили возгорание в дачном доме на Камчатке
06:15
Общество
Жители Владивостока возмутились неожиданным подарком от похоронной службы
06:14
Происшествия
Пожарные Холмска эвакуировали десять человек из-за пожара в доме
06:04
Общество
Рестораны и кафе в Греции с 3 мая переходят на новый режим работы
06:04
Общество
Работа общественного транспорта в Грузии приостановлена до 12 мая
06:03
Происшествия
Китаец продал своего двухлетнего сына ради путешествия
06:00
Общество
«Мазут может вылиться в море»: распил кораблей в Севастополе возмутил местных жителей
05:57
Армия
NI перечислил достоинства российского истребителя пятого поколения Су-57
05:41
Экономика
Аналитик рассказал о влиянии длинных майских выходных на курс рубля
05:38
Политика
Блинкен подтвердил планы администрации Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо
05:37
Общество
Райан Рейнольдс может «заплатить» за отсутствие Хью Джекмана в «Дэдпуле-3»
Все новости

Врач назвал продукты, которые не стоит брать с собой на пикник

Общество
Врач назвал продукты, которые не стоит брать с собой на пикник
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 3 мая. Салаты с майонезом, продукты с кремом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут привести к отравлению на пикнике.

На пикнике продукты лучше хранить в термосумках с аккумуляторами холода, независимо от температуры. Можно выбирать любые продукты, но нужно учитывать некоторые нюансы, заявил заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов РИА Новости.

«Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать. Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом», — рассказал специалист.

Кисломолочные продукты лучше не употреблять вне срока и условий хранения. Вода из открытых источников может также привести к тяжелому отравлению. Лучше брать бутилированную или фильтрованную воду.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о последствиях употребления пищи с плесенью. По ее словам, грибки плесени могут находиться везде, а их активное размножение начинается после попадания в благоприятную влажную среду. В случае если у человека нормальная иммунная система, после употребления хлеба с плесенью он не умрет. Однако если плесени много, а иммунитет понижен, то организму может грозить обычное пищевое отравление.

отравление продукты пикник
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Врач назвал продукты, которые не стоит брать с собой на пикник
Рейтинг@Mail.ru