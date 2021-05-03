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Сексолог рассказала, что может заставить мужчину сбежать после близости

Общество
Сексолог рассказала, что может заставить мужчину сбежать после близости
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 3 мая. Сексолог Инна Паустовская раскрыла секреты плохого секса, который заставит мужчину сбежать от женщины.

Мужчины очень чувствительны к теме секса и своих успехов в нем. Неправильные действия партнерши в постели могут повлечь за собой расставание, даже если отношения начинались очень хорошо, и успела сформироваться эмоциональная привязанность. Главные ошибки в сексе Паустовская назвала в интервью 5-tv.ru.

«Первая ошибка — критика. Если женщина будет критиковать мужчину, говорить о том, какой он неловкий, неумелый, о том, что у него недостаточная эрекция, недостаточный размер члена. Любая критика может быть воспринята мужчиной очень болезненно. Каждый мужчина, естественно, хочет выглядеть мачо в глазах женщины», — заявила специалист.

Мужчины больше бояться потерпеть интимную неудачу, чем потерять возлюбленную. Многие из них будут стараться избегать женщину, с которой чувствовали себя неуверенно во время близости.

«Критичный момент, на который нужно обращать внимание — каким образом женщина доносит до мужчины, что ее что-то не устраивает в нем и его поведении. Это действительно может очень сильно бить по самолюбию мужчины и привести к расставанию», — сказала Паустовская.

Она также рекомендовала не шутить над мужчиной во время секса. Это навсегда отобьет у мужчины желание повторить интимную близость с такой партнершей.

Ранее психолог-сексолог Анна Котенева рассказала о влиянии интимной жизни на иммунитет. Оказалось, что интимная жизнь способствует укреплению иммунитета и помогает в борьбе со стрессом.

секс отношения ошибки
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