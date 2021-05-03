Сексолог рассказал, можно ли родителям переодеваться перед детьми

Москва, 3 мая. Привычка родителей переодеваться перед своими детьми не воздействует пагубно на психику ребенка, уверена психолог-сексолог Инна Паустовская.

Такие действия могут даже принести пользу маленькому человеку на этапе становления личности, рассказала специалист в беседе с 5-tv.ru.

«В этом нет ничего критичного. Когда родитель не стыдится сам своей наготы — это то, что учит детей любить и принимать свое тело. Это формирует у него здоровую самооценку и здоровое сексуальное развитие», — отметила она.

А вот привычка родителей, напротив, чрезмерно прятаться и скрываться во время процесса переодевания может дать неожиданные и неприятные плоды в развитии ребенка и отразиться на его мышлении даже в отдаленном будущем.

«Когда родитель сам стыдится своего обнаженного тела, это то, что в дальнейшем формирует комплексы у ребенка», — пояснила сексолог.

Недавно психолог-сексолог также рассказала, как интимная жизнь влияет на иммунитет и здоровье человека. Помимо укрепления здоровья, секс также является хорошей профилактикой против депрессивных состояний.