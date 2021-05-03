ВНИИ труда назвало засчитываемые в стаж безработным периоды

Москва, 3 мая. Во ВНИИ труда назвали периоды, которые засчитываются в счет будущей пенсии безработным гражданам.

В пресс-службе организации отметили, что на размер пенсий россиян влияют нестраховые периоды.

«На размер пенсии влияет не только то время, когда человек работал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страховые взносы, но и так называемые нестраховые периоды», — цитирует пресс-службу ВНИИ труда «Российская газета».

Пенсионные коэффициенты начисляются за основные из них. Параметр во время трудовой деятельности оценивается каждый календарный год.

Например, пенсионные коэффициенты начисляются в период ухода за детьми до полутора лет. Год ухода стоит 1,8, 3,6 и 5,4 за первого, второго и третьего ребенка соответственно. Нестраховой ограничен шестью годами.

Кроме того, 1,8 пенсионных коэффициента оценивается год службы в армии по призыву и ухода за нетрудоспособным человеком. За год заработать 1,8 пенсионных балла может супруга военнослужащего по контракту при проживании с ним в местности, где нет возможности трудоустроиться. Но нестраховой период в этом случае в общей сложности не может превышать пять лет.

Столько же могут не работать супруги направленных за рубеж в консульские учреждения и дипломатические представительства работников. Им начислят один пенсионный коэффициент за каждый год.

Официально трудоустроенные граждане с зарплатой 25 тысяч рублей в 2020 году заработали 2,32 пенсионных коэффициента.

Ранее сообщалось, что реальный размер средней пенсии в России в марте сократился на 0,2% и на 0,1% в феврале. При этом по итогам первого квартала текущего года размер средней пенсии в РФ увеличился на 0,1%, следует из отчета Росстата.