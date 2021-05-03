Блинкен заявил, что США «иногда забывают» причину ввода войск в Афганистан

Вашингтон, 3 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что после двух десятилетий пребывания американских войск в Афганистане они порой забывают об изначальной цели ввода контингента в страну.

Целью было принять ответные меры против агрессии в свою сторону, что США и сделали, сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Но ... мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально — для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября», — отметил он.

Вашингтон должен быть готов к любому варианту развития событий, включая тот, что после вывода войск стран НАТО из Афганистана к власти в стране придет радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Сценариев много, но власти США смотрят на них «ясным взглядом», добавил Блинкен.

Недавно госсекретарь также побеседовал с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем по ситуации с Россией. Во время разговора он выразил одобрение по решению Праги об исключении Росатома из тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы».

1 Организация запрещена на территории РФ.