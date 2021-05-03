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Глава делегации РФ оценил перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе

Политика
Глава делегации РФ оценил перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе
wikipedia.org  /  tataquax/CC BY-SA 2.0

Вена, 3 мая. Глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов оценил перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе.

По его словам, говорить о работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе пока рано, но накапливать на этом направлении «интеллектуальный капитал» необходимо.

«С нашей точки зрения, будущий режим должен отражать баланс интересов всех государств-участников, исключать военное превосходство какой-либо группы государств, содействовать деэскалации напряженности в Европе, вносить вклад в предотвращение субрегиональной гонки вооружений, устанавливать малозатратный верификационный механизм и не содержать каких-либо увязок с вопросами урегулирования конфликтов», — сообщил дипломат в интервью газете «Известия».

По словам Гаврилова, Москва не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если в соглашении вновь начнут участвовать США. Он добавил, что в ближайшие дни правительство, как ожидается, представит законопроект о денонсации договора президенту РФ Владимиру Путину. В итоге Россия передаст ноту о выходе из ДОН Венгрии и Канаде.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный заявил, что Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, российская сторона вынужденно запустила внутригосударственную процедуру выхода из ДОН 15 января.

россия европа дон
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