Глава делегации РФ оценил перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе

Вена, 3 мая. Глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов оценил перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе.

По его словам, говорить о работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе пока рано, но накапливать на этом направлении «интеллектуальный капитал» необходимо.

«С нашей точки зрения, будущий режим должен отражать баланс интересов всех государств-участников, исключать военное превосходство какой-либо группы государств, содействовать деэскалации напряженности в Европе, вносить вклад в предотвращение субрегиональной гонки вооружений, устанавливать малозатратный верификационный механизм и не содержать каких-либо увязок с вопросами урегулирования конфликтов», — сообщил дипломат в интервью газете «Известия».

По словам Гаврилова, Москва не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если в соглашении вновь начнут участвовать США. Он добавил, что в ближайшие дни правительство, как ожидается, представит законопроект о денонсации договора президенту РФ Владимиру Путину. В итоге Россия передаст ноту о выходе из ДОН Венгрии и Канаде.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный заявил, что Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, российская сторона вынужденно запустила внутригосударственную процедуру выхода из ДОН 15 января.