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Мадс Миккельсен сравнил себя с Джонни Деппом

Шоу-бизнес
Мадс Миккельсен сравнил себя с Джонни Деппом
 /  Кадр из к/ф &quot;Казино рояль&quot;

Лос-Анджелес, 3 мая. Датский актер Мадс Миккельсен исполнил роль Грин-де-Вальда в триквеле фильма «Фантастические твари». Он сравнил свою манеру игры с той, которую использует его коллега Джонни Депп.

Изначально роль антагониста должен был исполнить американский актер Джонни Депп, но скандалы вокруг него и его бывшей жены Эмбер Херд привели к тому, что он был уволен. Киностудия Warner Bros. предпочла не связываться с артистом, который привлекает к себе столько негативного внимания. Поэтому его заменили на Мадса Миккельсена. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Это, очевидно, более прямое сравнение, потому что это следующий фильм. Поэтому мы сделали несколько отсылок, которые позволят нам узнать Грин-де-Вальда Деппа, но мы также привнесли в него нечто свое», — поделился мнением датский актер.

Он добавил, что был поклонником Джонни Деппа с тех пор, как увидел его в молодости. Мадс отметил особую актерскую манеру игры своего знаменитого коллеги.

«Пытаться привнести его интенсивность и его способ играть в мою роль — это не выход. Я должен найти свой собственный образ, потому что он (Джонни Депп. — Прим. ФАН) уникален, и я просто должен найти другой путь для героя», — заключил Миккельсен.

Ранее Федеральное агентство новостей составило подборку актеров, которые пострадали из-за своих ролей. Для вхождения в свою роль Джонни Деппу пришлось жить у писателя Хантера С. Томпсона, который стал прототипом его роли Рауля Дюка.

Джонни Депп кино голливуд фантастические твари Мадс Миккельсен
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