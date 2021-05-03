Шэрон Стоун поразила фанатов нестареющей фигурой

Лос-Анджелес, 3 мая. Голливудская актриса Шэрон Стоун выложила в соцсетях фотографию, где она загорает у бассейна в черном купальнике. Подписчики были удивлены фигурой 63-летней звезды.

Уроженка Пенсильвании решила поделиться радостью со своими фанатами. Через свою страницу в Instagram она показала себя в откровенном наряде вместе со своим французским бульдогом по кличке Джо Стоун. Об этом сообщает The Sun.

«Джо вернулся от ветеринара», — подписала пост Шэрон и добавила смайл в виде сердечка и хэштег #JoeStone.

Актриса, снявшаяся в фильме «Основной инстинкт», является владелицей двух собак. Кроме Джо она также привела в семью английского бульдога по кличке Бандит Стоун.

«Ага, все глаза на собаку! Шарон, ты выглядишь потрясающе. Поздравляю с книгой, которая стала хитом», — написал один из подписчиков.

Ранее своим откровенным фото решила поделиться и голливудская актриса Элизабет Херли. Она выложила снимок в леопардовом бикини собственного бренда.