Фильм «Гнев человеческий» возглавил российский кинопрокат на майских выходных

Москва, 3 мая. Криминальный боевик «Гнев человеческий» возглавил российский кинопрокат, собрав в период с 29 апреля по 2 мая 145,4 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

В российский прокат фильм режиссера Гая Ричи вышел 22 апреля. Картина повествует о человеке, который пытается найти в Лос-Анджелесе организатора серии многомиллионных ограблений. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд, Алекс Фернс и другие.

Отечественный фильм «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова занял второе место по кассовым сборам, собрав за выходные 79,7 млн рублей, третье место осталось за отечественной драмой Данилы Козловского «Чернобыль» с кассовыми сборами за выходные в 27,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что расходы на создание иностранных фильмов на территории России будут частично компенсировать. Соответствующую программу запускает Минэкономразвития России совместно с АО «Российский экспортный центр».