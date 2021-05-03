Рудковская показала лицо сына от суррогатной мамы

Москва, 3 мая. Продюсер Яна Рудковская перестала скрывать лицо младшего сына от суррогатной мамы Арсения. Фотографию с малышом она разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Рудковская вновь стала мамой в конце сентября прошлого года. Ни сама 46-летняя продюсер, ни ее супруг Евгений Плющенко не скрывали, что появиться на свет малышу помогла суррогатная мать.

Тем не менее долгое время продюсер размещала в Instagram снимки с Арсением, не показывая лица мальчика. Теперь Рудковская решилась опубликовать фотографии, на которых можно разглядеть ребенка. Светловолосый Арсений позировал вместе мамой и старшим восьмилетним братом Сашей.

«Самый светлый, добрый праздник! Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем моим подписчикам», — написала в Instagram звезда.

Фотографии вызвали ажиотаж у фанатов продюсера. За несколько часов публикация набрала более 76 тысяч лайков. Подписчики Рудковской заметили, что малыш похож на нее.

«Ваша маленькая копия», «Мамин мальчик», «Какой серьезный», «Какой чудесный блондинчик», «Сладкие щечки», — отмечали комментаторы.

Ранее в эфире программы «Ты не поверишь» Плющенко признался, что хочет еще детей. Спортсмен заявил, что очень хочет, чтобы следующей у них родилась девочка, а может, и не одна. Он отметил, что не все дети обязаны заниматься фигурным катанием, как отец. Однако каждый из наследников обязан будет уделять свое время любому виду спорта.

Плющенко и Рудковская вместе воспитывают пятерых детей, в том числе троих от предыдущих отношений. У пары растет два совместных сына — младший Арсений и старший Александр.