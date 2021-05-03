Диетолог назвал безопасное для здоровья количество съеденного шашлыка

Москва, 3 мая. Любители шашлыков на майских праздниках должны помнить, что мясом злоупотреблять не стоит, предупредил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Одна из причин, по которой не стоит слишком увлекаться шашлыками, это высокая калорийность блюда. Поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит перед трапезой выпить воды или поесть овощей, «заполнить» желудок чем-то другим, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру», — добавил врач.

При этом стоит соблюдать сроки хранения, поскольку отравление несвежим мясом может быть опасно для здоровья. Время, которое можно хранить шашлык, зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника.

«Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать», — отметил терапевт.

Кузьменко напомнил, что шашлык может быть вреден для некоторых людей. Среди них люди с высоким уровнем холестерина в крови, с болезнями сердца. Таким пациентам лучше отдать предпочтение рыбе.

Недавно врач Петр Давыдов рассказал, какую опасность таят шампуры для мяса: неосторожный порез острием может спровоцировать столбняк. Поэтому, если прививки от болезни нет или она сделана более десяти лет назад, лучше сразу обратиться в травмпункт.