Опрос показал, как повлияла на россиян отмена авиасообщения с Турцией

Москва, 3 мая. Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на планы 86% опрошенных россиян.

При этом примерно половина участников опроса собирается путешествовать по России во время отпуска, сообщает РИА Новости.

Однако некоторых россиян закрытие туристических поездок в Турцию и Танзанию все же коснулось: нарушены планы 23% респондентов, работающих в юридической сфере. Также изменения отразились на планах 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.

Недавно иммунолог рассказал, какие сценарии развития «вакцинного туризма» могли бы применяться в России. По его словам, путешественники могли бы посещать страну, чтобы привиться одной из отечественных вакцин.