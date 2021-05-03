Эпидемиолог перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 у ребенка

Москва, 3 мая. Повышенная температура, одышка и сыпь могут указывать на тяжелую форму COVID-19 у ребенка, заявил эпидемиолог Александр Горелов.

При появлении этих симптомов, по словам эксперта, следует незамедлительно обратиться к врачу. Тот должен провести дополнительную диагностику.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома», — подчеркнул эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

У детей в большинстве случаев COVID-19 протекает легче, чем у взрослых, добавил Горелов. Тяжелое течение наблюдается только у 0,2% маленьких пациентов.

Шведские ученые ранее выяснили, что постковидные симптомы у переболевших могут проявляться спустя восемь месяцев после выздоровления. Такой вывод они сделали после проведенного исследования.