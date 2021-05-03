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Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой

Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой
flickr.com  /  Best Fashion Week

Лос-Анджелес, 3 мая. Звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер пошутила над сестрами во время игры «Правда или вызов». Она рассказала о фейковой помолвке с баскетболистом Девином Букером.

Ранее бизнесвумен встречалась с игроком НБА, и этим фактом она воспользовалась, чтобы шокировать своих знаменитых сестер шуткой о том, что она собиралась выйти замуж. Об этом сообщает Mirror.

Во время игры знаменитое семейство обсуждало странные сочетания блюд, но затем у Кендалл спросили о ее помолвке. Однако девушка не желала отступать перед вызовом.

«О Боже. Это правда, и поэтому я сделаю это», — сказала Дженнер и взяла кольцо, чтобы использовать его, как доказательство.

Сразу после этого сообщения в групповом чате модель Кейли Дженнер позвонила своей сестре и заявила, что та лжет. Она считает, что Кендалл выдало кольцо, которое не подходило по размеру.

«Это так глупо, зачем ты так с нами поступаешь?» — спросила Хлоя Кардашьян.

Однако ее сестра Кортни Кардашьян заступилась за свою сводную родственницу. Она заявила, что благодаря этой шутке все поняли, какие будут испытывать чувства, если Кендалл действительно решит выйти замуж.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Канье Уэст носит обручальное кольцо после развода с его женой Ким Кардашьян.

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