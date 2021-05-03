Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины

Лос-Анджелес, 3 мая. Создателей завоевавшего в 2021 году «Оскар» короткометражного фильма «Два далеких незнакомца» обвинили в плагиате.

Режиссер и сценарист Синтия Као заявила, что сюжет короткометражки может быть заимствован из других фильмов. В «Двух далеких незнакомцах» мужчина застрял в худшем дне своей жизни. По словам Као, в 2016 году она сняла фильм «День сурка для черного», в котором главный герой торопится к матери, но сталкивается с полицией, а в конце осознает, что попал во временную петлю. Об этом она рассказала в TikTok.

В мае 2020 года из-за беспорядков в США из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда представители компании Now This News попросили Синтию Као разместить свою работу на YouTube. Она не стала им отказывать.

Позже оказалось, что продюсеры этой компании были задействованы в съемках фильма Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роу «Два далеких незнакомца» для Netflix. Единственным отличием является лишь то, что в этой короткометражке героя ждет собака, а не мать.

Ранее сообщалось, что трансляция «Оскара» показала худший рейтинг в истории. За церемонией следили всего 9,85 млн американцев, что на 58,3% меньше, чем в прошлом году, передает RT.

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