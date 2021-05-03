Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 05:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:18
Шоу-бизнес
Мадс Миккельсен сравнил себя с Джонни Деппом
05:17
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун поразила фанатов нестареющей фигурой
05:09
Общество
Фильм «Гнев человеческий» возглавил российский кинопрокат на майских выходных
05:06
Общество
Рудковская показала лицо сына от суррогатной мамы
05:05
Общество
Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов
05:00
Общество
Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
04:51
Общество
Диетолог назвал безопасное для здоровья количество съеденного шашлыка
04:50
Общество
Опрос показал, как повлияла на россиян отмена авиасообщения с Турцией
04:49
Общество
Эпидемиолог перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 у ребенка
04:26
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой
04:25
Общество
Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины
04:23
Шоу-бизнес
Ставший женщиной отчим Кардашьян высказался против участия трансгендеров в женском спорте
04:22
Экономика
Финансовый аналитик назвал главную опасность инвестиции в доллары
04:21
Политика
Глава МИД Латвии пригрозил зиме запретом на въезд в страну
04:19
Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон признался, что его в детстве часто принимали за девочку
04:09
Происшествия
Пропавшую в Петербурге 10-летнюю девочку нашли живой
04:08
Общество
Тела двух пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе
04:07
Шоу-бизнес
Режиссер «Тора-4» считает, что эта часть может стать лучшим фильмом киновселенной Марвел
04:06
Политика
Госуправление по ядерной безопасности Чехии не исключает участие Росатома в тендере на АЭС
04:05
Общество
Конкурс по Гарри Поттеру отменили в Новой Зеландии из-за трансфобии Роулинг
Все новости

Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины

  /   Обновлено: 03 мая 2021 05:19
Общество
Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины
Global Look Press  /  Javier Rojas/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 3 мая. Создателей завоевавшего в 2021 году «Оскар» короткометражного фильма «Два далеких незнакомца» обвинили в плагиате.

Режиссер и сценарист Синтия Као заявила, что сюжет короткометражки может быть заимствован из других фильмов. В «Двух далеких незнакомцах» мужчина застрял в худшем дне своей жизни. По словам Као, в 2016 году она сняла фильм «День сурка для черного», в котором главный герой торопится к матери, но сталкивается с полицией, а в конце осознает, что попал во временную петлю. Об этом она рассказала в TikTok.

В мае 2020 года из-за беспорядков в США из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда представители компании Now This News попросили Синтию Као разместить свою работу на YouTube. Она не стала им отказывать.

Позже оказалось, что продюсеры этой компании были задействованы в съемках фильма Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роу «Два далеких незнакомца» для Netflix. Единственным отличием является лишь то, что в этой короткометражке героя ждет собака, а не мать.

Ранее сообщалось, что трансляция «Оскара» показала худший рейтинг в истории. За церемонией следили всего 9,85 млн американцев, что на 58,3% меньше, чем в прошлом году, передает RT.

ФАН подобрал актеров, которые сильно пострадали из-за своих ролей в кино. Среди них оказались Энтони Хопкинс, Джонни Депп, Боб Хоскинс, Хит Леджер, Джаред Лето, Леонардо Ди Каприо.

Оскар фильм плагиат
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины
Рейтинг@Mail.ru