Ставший женщиной отчим Кардашьян высказался против участия трансгендеров в женском спорте

Лос-Анджелес, 3 мая. Кандидат в губернаторы Калифорнии, трансгендер Кейтлин Дженнер назвала «несправедливым» участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях.

Кейтлин призвала защищать спорт девочек в американских школах. Об этом она заявила во время интервью, передает PageSix.ru.

«Это вопрос справедливости. Вот почему я выступаю против биологических мальчиков-трансвеститов, соревнующихся в школьных спортивных состязаниях для девочек», — сказала экс-олимпийская чемпионка.

Она не ответила на вопрос о том, лишит ли запрет трансгендерных женщин и девушек к участию в соответствующих спортивных командах их законной идентичности. Дженнер раньше была Уильямом Брюсом Дженнер. В 1976 году он выиграл золото в десятиборье на олимпийских играх. На прошлой неделе звезда реалити-шоу объявила о выдвижении на пост губернатора в качестве члена Республиканской партии Калифорнии.

Ранее президент США Джо Байден разрешил трансгендерам снова служить в армии США. Он отменил запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах США, введенный бывшим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает RT.

Семья Кардашьян против того, чтобы их отец-трансгендер стал губернатором Калифорнии. Звезды «Семейства Кардашьян» не будут тратить деньги на кампанию отчима, несмотря на то, что Ким стала миллиардером и то, что Хлоя и Кортни имеют на своем счету сотни миллионов долларов.