Финансовый аналитик назвал главную опасность инвестиции в доллары

Москва, 3 мая. Массированные вливания средств в бюджет США являются главным риском для курса доллара. Об этом заявил инвестор Сергей Дроздов.

Дедолларизация не запрещает сбережения в долларах или инвестиции в долларовые активы, заявил он. Каких-либо сценариев с владением долларами или конфискацией долларовых счетов нет оснований опасаться, считает Дроздов.

«Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей», — заявил эксперт в беседе с «Праймом».

Аналитик отметил, что для курса валюты США гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег. Администрация американского президента Джозефа Байдена инициирует такие мероприятия, что способствует росту государственного долга Соединенных Штатов, ухудшению платежного баланса и дефициту бюджета.

Дроздов отметил, что в долгосрочном плане доллар продолжит слабеть в корзине валют. Это будет до тех пор, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество, считает он.

Накануне экономист Давид Тереладзе заявил, что доллар может подняться до отметки в 100 рублей. При этом аналитик полагает, что это может случиться лишь в краткосрочной перспективе.