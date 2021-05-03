Глава МИД Латвии пригрозил зиме запретом на въезд в страну

Рига, 3 мая. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что зиму придется включить в перечень персон нон грата. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook.

«Если так будет продолжаться, то зиму придется внести в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, установив запрет на въезд в страну», — пошутил министр.

Ринкевичс таким образом отреагировал на прогноз погоды на понедельник, 3 мая, согласно которому в стране ожидается дождь со снегом.

В конце апреля страны Прибалтики заявили о намерении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Бывший латвийский депутат Юрий Зайцев считает, что внутри государства, полностью зависящего от российского транзита, заниматься подобными вещами, как минимум странно.