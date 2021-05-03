Дуэйн Джонсон признался, что его в детстве часто принимали за девочку

Лос-Анджелес, 3 мая. Известный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что за мягкие черты лица его в детстве часто принимали за девочку.

В воскресенье, 2 мая, Джонсону исполнилось 49 лет. Вспоминая свое детство, он рассказал, что незнакомые с ним люди при встрече смущались, потому что не могли точно определить его пол.

«Я бы сказал, что в возрасте от 7 до 11 лет люди думали, что я маленькая девочка, потому что у меня были очень мягкие черты лица и очень мягкие волосы афроамериканки», – отметил актер в эфире передачи «Воскресенье сегодня с Вилли Гейстом».

Отцом артиста является профессиональный рестлер Рокки Джонсон. Когда Дуэйн был маленьким, его семья часто переезжала. В результате ему пришлось сменить 13 школ.

Актер отчетливо помнит свой первый день в пятом классе. В школьном автобусе Дуэйн сел рядом с другим ребенком. Тот через некоторое время поинтересовался, мальчик с ним сидит или девочка.

Дуэйн Джонсон анонсировал начало съемок фильма «Черный Адам» по комиксам DC. В этой картине он сыграет главную роль.