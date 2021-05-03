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Тела двух пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе

Общество
Тела двух пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе
pixabay.com

Москва, 3 мая. Спасатели нашли тела туристки и гида, связь с которыми была потеряна во второй половине апреля при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Также была найдена палатка, где пропавшие альпинисты пытались укрыться от непогоды, сообщает ТАСС.

«Найдены тела потерявшихся на Эльбрусе несколько дней назад девушки и ее гида. Они были на северной стороне горы ниже Скал Ленца», — информировал дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

О пропаже девушки сообщил ее отец. Он обратился к спасателям после четырехдневного молчания альпинистки после сообщения о плохой погоде, из-за которой они с гидом вынуждены вторую ночь «зарываться в снег». Поиски начались 23 апреля, но из-за плохих погодных условий прерывались и возобновились 1 мая.

Также 1 мая спасли альпиниста, который получил травму головы во время тренировочного одиночного восхождения на гору Эльбрус. Его эвакуировали с высоты около 5 тысяч метров.

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