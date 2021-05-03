Режиссер «Тора-4» считает, что эта часть может стать лучшим фильмом киновселенной Марвел

Лос-Анджелес, 3 мая. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити заявил, что фильм «Тор: Любовь и гром» может стать лучшей кинолентой кинематографической вселенной Марвел.

Создатель картин «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо» дал интервью, в котором рассказал, что съемки четвертой части кино о скандинавском супергерое уже практически завершены. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

«Нам осталось четыре недели съемок, я уже вижу свет в конце туннеля. Возможно, это будет лучший фильм Marvel», — отметил Вайтити.

Он также поделился впечатлениями о работе с австралийским актером Крисом Хемсвортом, который исполняет роль Тора. По мнению Тайки, он тот, с кем всегда хочется общаться.

«Он забавный парень, хороший друг и тот, с кем просто хочется тусоваться все время. Я думаю, это все, что можно хотеть от супергероя или главного героя вашего фильма», — резюмировал режиссер.

Квадриквел «Тор: Любовь и гром» должен выйти на экраны кинотеатров 5 мая 2022 года, если премьера не будет перенесена из-за коронавирусной пандемии. Помимо Хемсворта в съемках киноленты приняли участие такие знаменитые актеры, как Натали Портман, Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Рассел Кроу, Мэтт Дэймон, Мелисса Маккарти и многие другие артисты.

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити сыграет пирата в сериале «Наш флаг значит смерть от телеканала HBO. Он также выступит в качестве режиссера и продюсера пилотной серии.