Прага, 3 мая. Госуправление по ядерной безопасности Чехии (ГУЯР) предполагает участие Росатома в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Глава ГУЯР Дана Драбова отметила, что сейчас самое подходящее время для объявления тендера. По ее мнению, в случае откладывания вопроса до парламентских выборов новое правительство «может уничтожить нынешнее политическое единение» участников.

«Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — отметила она.

Ранее чешские власти заявили, что Росатом исключен из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Поводом стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов около Врбетицы в 2014 году. Об этом информирует RT.

Накануне эксперты Федерального агентства новостей выяснили, как Чехия «погрязла» в неувязках по делу о взрывах на складах во Врбетице. Версии о «причастности» России не выдерживают анализа и критики.