Конкурс по Гарри Поттеру отменили в Новой Зеландии из-за трансфобии Роулинг

Веллингтон, 3 мая. Книжный фестиваль Booktown убрал из программы викторину по миру Гарри Поттера из-за шутки Джоан Роулинг о «людях, которые менструируют».

Такое решение было принято после обсуждения с экспертами и участниками организаций, поддерживающих ЛГБТ-сообщество, сообщает Daily Mail.

«Возник риск, что будет причинена боль некоторым членам сообщества, а мы этого никак не хотели делать», — пояснили свои действия организаторы фестиваля.

Прошлым летом вокруг писательница возник скандал из-за ее комментария к статье о трансгендерных людях, названных «людьми, которые менструируют». Роулинг пошутила, что такие люди уже имеют название и попросила напомнить, как они называются, приписав пару своих вариантов.

«Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?» — написала она.

Недавно стало известно, что бывший олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян Брюс Дженнер, который стал Кейтлин после каминг-аута в 2015 году, собирается баллотироваться в губернаторы Калифорнии. Участники ЛГБТ-сообществ раскритиковали желание 71-летней телезвезды.