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Парламент Армении принял решение о выборе нового премьер-министра

Политика
Парламент Армении принял решение о выборе нового премьер-министра
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Ереван, 3 мая. Парламент Армении рассмотрит вопрос об избрании нового премьер-министра.

Накануне исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян заявил, что депутаты не станут избирать нового главу кабмина для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Он сослался на политическую договоренность сторон.

Политический блок Пашиняна сообщил, что парламентская фракция «Мой шаг» выдвинула его кандидатуру. Подчеркивается, что данный процесс необходим для роспуска парламента.

Пашинян ушел в отставку 25 апреля для того, чтобы провести досрочные парламентские выборы. До них он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за ним подало в отставку правительство страны.

Армения премьер-министр парламент
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