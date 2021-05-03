Два человека получили ранения в результате ДТП с каретой скорой помощи в Туле

Тула, 3 мая. Авария с участием отечественной "Нивы" и кареты скорой помощи произошло в Туле. Есть пострадавшие.

Сообщение об этом поступило от регионального управления МВД. Уточняется, что оба раненых находились в салоне скорой. В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте происшествия выясняют детали и обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно об аварии с поездом и "Патриотом" в Подмосковье. Тепловоз врезался в УАЗ, однако водитель внедорожника сбежал. Пострадавших не обнаружено. Из-за ДТП было нарушено движение поездов. Автомобиль убрали с путей только к вечеру.