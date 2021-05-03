Обозреватель NI назвал лучшие самолеты Второй мировой войны

Вашингтон, 3 мая. Обозреватель американского издания The National Interest назвал лучшие самолеты времен Второй мировой войны, включив в список советский штурмовик Ил-2.

Во время Второй мировой войны было произведено больше самолетов, чем когда-либо, отмечает автор материала. В этот период все еще использовали бипланы и боевые машины с открытой кабиной, но уже начали применять и реактивные самолеты с герметичной кабиной.

Самым быстрым истребителем в NI назвали немецкий Messerschmitt Me 163 Komet. Хотя из-за секретности его рекорд технически не был признан Международной авиационной федерацией. Самолет в 1944 году достиг скорости 702 мили в час (около 1129 км/ч), но из-за использования летучего ракетного топлива был подвержен самопроизвольным взрывам. Время полета Messerschmitt Me 163 Komet составляло всего семь минут.

Самыми тяжелыми бомбардировщиками признаны сбросившие атомные бомбы на японские города американские Boeing B-29 Superfortress. Самолет обладал герметичной кабиной, что позволяло ему летать выше зоны поражения зенитных орудий той эпохи. Boeing B-29 Superfortress был вооружен 12 пулеметами и 20-миллиметровой пушкой Superfortress и мог нести до 20 тыс. фунтов (более 9 тыс. кг) бомбовой нагрузки.

Бомбардировщиком с самой большой дальностью полета во Второй мировой войне был американский Convair B-32 Dominator. Самолет разработали для нанесения ударов по Японии, но построено было всего 118 таких машин, а фактически обслуживались – менее 10 из них. Тем менее самолет обладал дальностью действия в 3,8 тыс. миль (более 6,1 тыс. км).

Самым производимым бомбардировщиком был B-24 Liberator. На вооружении ВВС США во время войны состояло около 12 тыс. таких самолетов. Они использовались на всех театрах военных действий.

Самым производимым истребителем назван советский штурмовик Ил-2. Самолет был чрезвычайно прочным, легким в управлении и простым в постройке, отмечает автор материала. К концу войны было построено более 36 тыс. Ил-2, тогда как на момент вторжения Германии в СССР в июне 1941 года находилось на вооружении менее 250 таких штурмовиков.

Ранее авторы популярного американского издания The National Interest назвали три главных достоинства советского танка Т-34. Эксперты из США ссылаются на историческое исследование Стивена Залога, написавшего книгу «Бронированные чемпионы: лучшие танки Второй мировой войны».