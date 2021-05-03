Инвестор рассказал, как быстро достичь финансовой независимости

Москва, 3 мая. Всем, кто стремится достичь финансовой независимости, нужно ставить перед собой четкие цели и работать «на них».

При этом нужно разделять цели на категории: краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные, рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с «Прайм».

«Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка... Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать», — посоветовал специалист.

Важно делать ежемесячные накопления, пусть даже и небольшие. Чтобы их не съела инфляция, стоит инвестировать средства. При этом инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать десяти процентов от всего портфеля, добавил Клопенко. Еще одно важное правило на пути достижения финансового благополучия — реинвестировать, а не фиксировать прибыль.

Недавно руководитель компании J2TX Артем Моисеев рассказал, какая стратегия заработка на биткоинах является самой рискованной. По его мнению, наибольшие риски сопровождают новичка в попытке сделать вложение в биткоин суммы порядка 500 долларов с намерением удвоить ее за неделю.