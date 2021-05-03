Некоторые россияне получат дополнительную выплату до конца недели

Санкт-Петербург, 3 мая. Часть россиян получит новую денежную выплату в размере от 3 до 10 тыс. рублей до конца этой недели. Решение об этом принимается на региональном уровне.

Петербуржцы смогут получить деньги в преддверии Дня Победы. Местные власти отблагодарят ветеранов и других пожилых граждан, которые связаны с Великой Отечественной войной, передает PRIMPRESS.

На федеральном уровне каждому ветерану положена выплата в 10 тыс. рублей ко Дню Победы. В Петербурге ленинградцы-труженики тыла и обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий из числа участников разминирования объектов и лица, проживавшие и родившиеся в блокадном Ленинграде получат по 7 тыс. рублей.

Вдовы или вдовцы военных, погибших во времена ВОВ или войны с Японией и Финляндией, получат по 4 тыс. рублей. Детям войны выплатят по 3 тыс. рублей.

Власти Приморского края ранее получили около 1,6 млн рублей на социальную поддержку граждан, которые подверглись радиации в разные годы.

Юрист ранее подробно рассказала россиянам, как должны оплачиваться больничные в майские праздники и нерабочие дни с 4 по 7 мая, передает RT.